La Lazio è la grande sorpresa di questo avvio di stagione. Dopo un'estate complicata, con un mercato bloccato fino ad agosto inoltrato, sono arrivati innesti importanti (Frattesi, Pinamonti, Doekhi e anche Gudmundsson dalla Fiorentina) e la squadra di Gattuso ha iniziato il campionato con 3 vittorie di fila.

Anche se la contestazione dei tifosi prosegue ad oltranza. Intanto il presidente Claudio Lotito si toglie qualche sassolino parlando con Il Fatto Quotidiano.

"Per me parlano i fatti - le parole del patron -. Quello che sta succedendo contro di me è fuori ogni logica. Su di me dicono 'Con Lotito i tifosi non sognano'. Ma cosa vuol dire? Siamo primi in classifica, non basta? Non basta comprare giocatori, avere una squadra determinata, che combatte né fare l'Academy. L'unico assioma loro è Lotito deve andare via".