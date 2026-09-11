Il futuro di Mauro Icardi è ancora nebuloso. L'argentino è rimasto svincolato dopo l'esperienza al Galatasaray, e cerca una nuova sistemazione. Le squadre che stanno sondando il terreno per l'ex Inter non mancano, sia in Italia che all'estero.

La Lazio da settimane ci prova, e anche la Fiorentina era stata accostata ad Icardi. Secondo il Corriere dello Sport, il Parma tenterà l'assalto nei prossimi giorni. I ducali dovranno valutare la fattibilità economica dell'operazione. Anche alcuni club brasiliani hanno sondato il terreno.