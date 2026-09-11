Ufficializzate le formazioni di Venezia e Fiorentina, anticipo della quarta giornata di Serie A

Redazione VN
Genoa CFC v Como 1907 - Serie A 2026/27

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La prima di Paolo Vanoli al ritorno sulla panchina viola sarà al Penzo. Un match cruciale, anche per gli uomini di Stroppa. Ecco le formazioni ufficiali:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Haps; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All. Stroppa

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Beto. All. Vanoli

grafica njie formazioni ufficiali

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