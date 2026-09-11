Le parole di Luca Ranieri prima di Venezia-Fiorentina: il momento della squadra e le prime impressioni sul ritorno di Vanoli

Matteo Torniai
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Nel pre-partita della sfida tra Venezia e Fiorentina, il difensore viola Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra dopo il cambio in panchina e il ritorno di Paolo Vanoli.

È stata una settimana particolare, non è l'inizio che ci eravamo prefissati. È arrivato il nostro mister, che già conoscevamo. Vanoli l'ho ritrovato più carico di prima: ci ha dato un'energia incredibile ed entusiasmo. Non vediamo l'ora di farvi vedere cosa siamo in grado di fare.

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