Le parole di Luca Ranieri prima di Venezia-Fiorentina: il momento della squadra e le prime impressioni sul ritorno di Vanoli
VIDEO - L'allenatore del Fenerbahce si dimette. La reazione shock di Brown
Nel pre-partita della sfida tra Venezia e Fiorentina, il difensore viola Luca Ranieri ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare il momento della squadra dopo il cambio in panchina e il ritorno di Paolo Vanoli.
È stata una settimana particolare, non è l'inizio che ci eravamo prefissati. È arrivato il nostro mister, che già conoscevamo. Vanoli l'ho ritrovato più carico di prima: ci ha dato un'energia incredibile ed entusiasmo. Non vediamo l'ora di farvi vedere cosa siamo in grado di fare.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
live
LIVE - Venezia-Fiorentina, 0-0: magia di Mastantuono, salva l'ex Moreno
Ultim’ora
Paratici: "Grosso? Ha manifestato poca fiducia. Perché abbiamo scelto Vanoli"
Formazioni ufficiali
Venezia-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Jimenez. Davanti gioca Beto
Radio e tv
Stroppa: "Yeboah diverso dagli altri. Fiorentina? Vediamo chi sarà più bravo"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti