Le parole dell'allenatore del Venezia nel prepartita

Redazione VN
Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

VIDEO - L'allenatore del Fenerbahce si dimette. La reazione shock di Brown

L'allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato a DAZN in vista della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Le cose sono fatte nel modo giusto per quello che può essere l'interpretazione delle prestazioni. Mi piacerebbe vedere qualche gol in più, così come qualche possibilità davanti.

Sulla Fiorentina

Lo vedremo solo vivendo la partita, vediamo cosa succederà: se saremo più bravi noi e loro. Mi piacerebbe rifare la partita giocata con il Lecce.

Su Yeboah

Yeboah? E' un gicoatore determinante. Ha nelle corde qualcosa di diverso rispetto ai compagni. Io mi sono esposto perché non è giusto paragonarlo ad altri. Bisogna portarlo a correre insieme alla squadra, nel calcio di oggi tutti sono indispendabili e devono fare il loro compito.
AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti