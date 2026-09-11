Le parole dell'allenatore del Venezia nel prepartita
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L'allenatore del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato a DAZN in vista della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Le cose sono fatte nel modo giusto per quello che può essere l'interpretazione delle prestazioni. Mi piacerebbe vedere qualche gol in più, così come qualche possibilità davanti.
Sulla Fiorentina
Lo vedremo solo vivendo la partita, vediamo cosa succederà: se saremo più bravi noi e loro. Mi piacerebbe rifare la partita giocata con il Lecce.
Su Yeboah
Yeboah? E' un gicoatore determinante. Ha nelle corde qualcosa di diverso rispetto ai compagni. Io mi sono esposto perché non è giusto paragonarlo ad altri. Bisogna portarlo a correre insieme alla squadra, nel calcio di oggi tutti sono indispendabili e devono fare il loro compito.
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