I vice campioni del mondo vogliono Pedro in prestito, la Fiorentina…

Nella Fiorentina di Montella è stato un oggetto misterioso eppure Pedro continua ad essere richiestissimo sul mercato. Oltre alle squadre interessate a lui in Europa, infatti, non mancano gli ammiratori in Brasile e su tutti il Flamengo vice campione del mondo. Secondo quanto scrive oggi UOL, infatti, il club rossonero ha già richiesto l’attaccante in prestito, anche perchè è previsto un investimento pesante per riscattare Gabigol dall’Inter. La Fiorentina però avrebbe replicato chiedendo di trattare una cessione a titolo definitivo per rientrare dei soldi (circa 12 milioni) spesi per Pedro in estate. In tutto questo l’arrivo di Beppe Iachini in panchina potrebbe anche cambiare la posizione del giocatore: LEGGI QUI