Pedro, le richieste non mancano: piace a quattro club europei

Il futuro di Pedro resta incerto, nonostante la Fiorentina abbia ricevuto uno sconto per il prezzo da pagare al Fluminense (LEGGI QUI): come scrive l’edizione fiorentina di Repubblica, la Fiorentina cerca un attaccante che garantisca quei gol che il reparto avanzato non è riuscito a portare. A farne le spese potrebbe essere proprio il brasiliano, che ha estimatori anche in Europa. Sul numero 9 ci sono Braga, Benfica, Schalke 04 e CSKA Mosca, che potrebbero prendere in prestito l’attaccante.