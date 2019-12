La Fiorentina ha trovato l’accordo con il Fluminense per Gilberto. Come riportato, infatti, da netflu.com.br, il terzino ha firmato un contratto con il club brasiliano, dov’era in prestito, fino al luglio 2022. La società gigliata manterrà il 50% della futura rivendita. L’accordo prevede il risparmio di 1,5 milioni di dollari dal pagamento di Pedro, acquistato dal Fluminense l’estate scorsa.