Il futuro di Pedro e la decisione di Iachini

La Fiorentina cosa vorrà fare con Pedro? L’attaccante brasiliano arrivato in estate non ha trovato spazio e minutaggio finora con la gestione Montella. L’esordio e poco altro, condito in una manciata di minuti concessi dall’ex tecnico campano. Adesso, come scrive Il Corriere dello Sport Stadio, con Iachini potrà e dovrà giocarsi le sue carte per definire il proprio futuro: se sarà sempre in viola o altrove. Gli estimatori dell’ex centravanti della nazionale brasiliana under 23 non mancano con Schalke 04, CSKA e Sporting Lisbona alla finestra.

L’ultima parola la darà Beppe Iachini. Sarà lui a decidere in modo definitivo su Pedro che fin dai primi allenamenti dovrà dimostrare e convincere il tecnico viola.