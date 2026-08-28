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Dopo l'arrivo in città e le visite mediche, mancava soltanto l'ufficialità. Ora è arrivata: Giovanni Fabbian lascia la Fiorentina e si trasferisce al Parma.

A comunicarlo è stata la stessa società viola attraverso una nota ufficiale. Il centrocampista si trasferisce al club emiliano con la formula del prestito con diritto di opzione.

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian al Parma Calcio 1913."

La Fiorentina, in caso di attivazione del diritto di riscatto da parte del Parma, incasserebbe 14 milioni di euro.