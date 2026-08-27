Giovanni Fabbian si prepara a diventare un nuovo calciatore del Parma

Redazione VN
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VIDEO VN - Fabbian saluta la Fiorentina: l'uscita dal Viola Park

Si conclude, almeno momentaneamente, l'esperienza di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Dopo soli 6 mesi, l'ex Bologna torna in Emilia Romagna. Il Parma ha deciso di scommettere sul centrocampista, prendendolo in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è arrivato in città per sostenere le visite mediche, e firmare il nuovo contratto con i Ducali. Le immagini di Sky Sport

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