Giovanni Fabbian si prepara a diventare un nuovo calciatore del Parma
VIDEO VN - Fabbian saluta la Fiorentina: l'uscita dal Viola Park
Si conclude, almeno momentaneamente, l'esperienza di Giovanni Fabbian alla Fiorentina. Dopo soli 6 mesi, l'ex Bologna torna in Emilia Romagna. Il Parma ha deciso di scommettere sul centrocampista, prendendolo in prestito con diritto di riscatto.
Il giocatore è arrivato in città per sostenere le visite mediche, e firmare il nuovo contratto con i Ducali. Le immagini di Sky Sport
.@1913parmacalcio, Giovanni Fabbian è arrivato in città. Ecco le prime immagini @guglielm87 pic.twitter.com/PJWSIvuYef— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 27, 2026
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