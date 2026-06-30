Fiorentina: tutti i “Viola in Prestito” che rientrano al Viola Park

Fabio Paratici è atteso da un lavoro molto duro, al limite della fattibilità. Non solo il monte ingaggi da ridurre e i molti giocatori che non rientreranno nel progetto della Fiorentina per la prossima stagione. I tifosi chiedono a gran voce che venga cambiata quasi totalmente la rosa della prima squadra. Al contempo il DS viola dovrà occuparsi di gestire anche i 16 giocatori (Serie A, B ed estero) che sono pronti a rientrare a Firenze (ViP - Viola in Prestito) perché difficilmente confermati dalle società in cui hanno trascorso la stagione.