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Fiorentina: tutti i “Viola in Prestito” che rientrano al Viola Park

Fiorentina: tutti i “Viola in Prestito” che rientrano al Viola Park - immagine 1
Paratici atteso dal compito di gestire anche i 16 giocatori che rientreranno alla Fiorentina: i "ViP", ovvero i Viola in Prestito
Redazione VN

Fabio Paratici è atteso da un lavoro molto duro, al limite della fattibilità. Non solo il monte ingaggi da ridurre e i molti giocatori che non rientreranno nel progetto della Fiorentina per la prossima stagione. I tifosi chiedono a gran voce che venga cambiata quasi totalmente la rosa della prima squadra. Al contempo il DS viola dovrà occuparsi di gestire anche i 16 giocatori (Serie A, B ed estero) che sono pronti a rientrare a Firenze (ViP - Viola in Prestito) perché difficilmente confermati dalle società in cui hanno trascorso la stagione.

La lista completa

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GiocatoreSquadraValore di mercato
Amatucci*Las Palmas5 milioni
BarakSampdoria1 milione
BeltranValencia8 milioni
Bianco*Paok4,5 milioni
CapriniMantova2 milioni
DistefanoCarrarese1,3 milioni
HarderPadova1,7 milioni
Infantino*Argentinos Jr500 mila
MartinelliSampdoria3,5 milioni
Moreno*Levante4 milioni
Nzola*Sassuolo4,5 milioni
Richardson*Copenhagen4,5 milioni
RubinoCarrarese2,5 milioni
Sohm*Bologna8 milioni
SottilLecce3,5 milioni
Valentini*Hellas Verona3,5 milioni

*diritto/obbligo di riscatto

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