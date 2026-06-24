Anche Nzola tornerà a Firenze. Il Sassuolo ha deciso di non riscattarlo

Uno dei primi compiti di Fabio Paratici in questa a calda estate sarà quello di gestire una rosa extra-large. Gli esuberi non mancheranno, ed uno di questi è M'Bala Nzola. L'angolano doveva riscattarsi prima a Pisa e poi al Sassuolo, ma i risultati sono stati deludenti. L'ex Spezia non riesce a ritrovare quella vena realizzativa che aveva mostrato in Liguria. Come riporta SassuoloNews.net, Nzola non verrà riscattato dai neroverdi, che avevano un'opzione di acquisto a titolo definitivo per 3.5 milioni.