Cristiano Biraghi è ormai da tempo sulla lista dei partenti in casa Torino, con la dirigenza granata intenzionata a trovare una sistemazione all'ex capitano della Fiorentina. Dopo un inizio positivo sotto la gestione Baroni, che lo aveva persino definito «un capitano», l'esterno è progressivamente sparito dai radar. Questa netta esclusione dai piani tecnici ha sancito la fine della sua centralità nel progetto, spingendo il club a cercare una cessione per permettergli di ritrovare altrove la continuità perduta.
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VIOLA NEWS altre news ex viola Biraghi ingolfa il mercato del Torino. Lo stipendio rende difficile l’addio
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Biraghi ingolfa il mercato del Torino. Lo stipendio rende difficile l’addio
L'avventura dell'ex capitano viola Biraghi al Torino è sostanzialmente chiusa. ma una sua cessione appare difficile
L'ostacolo principale per il futuro dell'ex leader viola non è legato al costo del cartellino — per il quale il Torino si accontenterebbe di una cifra esigua —, bensì al pesante ingaggio che grava sulle casse granata. Con uno stipendio che supera i 3 milioni di euro lordi a stagione, Biraghi è il giocatore più pagato della rosa se si escludono i big storici. Con ancora un anno di contratto rimanente dopo il suo arrivo a Torino nel gennaio 2025, l'alto stipendio rischia di complicare la trattativa con eventuali club interessati, nonostante la forte volontà reciproca di chiudere anzitempo una parentesi granata fatta di troppi alti e bassi. Lo scrive Tuttosport.
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