Biraghi ingolfa il mercato del Torino. Lo stipendio rende difficile l’addio

Cristiano Biraghi è ormai da tempo sulla lista dei partenti in casa Torino, con la dirigenza granata intenzionata a trovare una sistemazione all'ex capitano della Fiorentina. Dopo un inizio positivo sotto la gestione Baroni, che lo aveva persino definito «un capitano», l'esterno è progressivamente sparito dai radar. Questa netta esclusione dai piani tecnici ha sancito la fine della sua centralità nel progetto, spingendo il club a cercare una cessione per permettergli di ritrovare altrove la continuità perduta.