La Cremonese accontenta Giampaolo. Arriva l’ex viola Berti a centrocampo

Tommaso Berti è stato uno dei giovani più interessanti nelle ultime due stagioni di Serie B. Un giocatore passato anche dal settore giovanile viola, che però non lo ha riscattato. Adesso è la Cremonese a puntare su di lui, come scrive Calciomercato.com. Il Cesena incasserà 2.8 milioni di euro, dopo un'annata da 4 gol e 7 assist. Berti è stata una richiesta di Giampaolo, che punta a tornare subito in A con la sua Cremonese.