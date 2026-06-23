Il Mondiale può cambiare il destino di tanti giocatori. Nico Gonzalez spera di rientrare in questa lista. Per adesso Lionel Scaloni gli ha preferito Almada sulla sinistra, ma l'ex viola è entrato bene contro Giordania ed Austria. Prestazioni osservate dalla Juventus, come scrive Calciomercato.com. Luciano Spalletti apprezza il giocatore, che potrebbe diventare un nome spendibile in vista della prossima stagione. L'Atletico Madrid vorrebbe riscattarlo, spendendo meno dei 32 miloni pattuiti la scorsa estate.
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Nico convince ai Mondiali. Adesso la Juventus potrebbe tenerlo
Nico Gonzalez sta facendo bene ai Mondiali. La Juventus potrebbe volerlo trattenere sul mercato
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