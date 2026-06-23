Potrebbero ritrovarsi al Besiktas Vincenzo Italiano e Sofyan Amrabat. Secondo quanto riporta la stampa turca, il centrocampista marocchino di proprietà del Fenerbahce è nel mirino del club bianconero. Reduce da una stagione in prestito al Betis, Amrabat è attualmente impegnato al Mondiale con il Marocco.
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Il Besiktas pensa ad Amrabat: il marocchino ritroverà Italiano?
L'ex centrocampista della Fiorentina è reduce da una stagione poco entusiasmante al Betis in Spagna
Italiano e Amrabat hanno lavorato insieme per due stagioni alla Fiorentina tra il 2021 e il 2023, il rendimento del giocatore fu alterno. A proposito di ex viola, ricordiamo il corteggiamento che il Besiktas sta portando avanti da tempo per Dusan Vlahovic, attualmente svincolato.
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