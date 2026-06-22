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Pedullà: “L’Arezzo su un ex viola per la difesa. Trattativa nel vivo”

Pedullà: “L’Arezzo su un ex viola per la difesa. Trattativa nel vivo” - immagine 1
Arezzo vicino al primo colpo in difesa in vista della prossima stagione: trattativa in fase di definizione per un ex viola
Redazione VN

Dopo il ritorno in Serie B dopo tanti anni, l'Arezzo sta già lavorando sodo per fare una grande stagione il prossimo anno. Come riportato da Alfredo Pedullà, la squadra toscana è vicina a battere il primo colpo in difesa con l'ex viola Julian Illanes, difensore centrale argentino classe 1997. Il calciatore è in scadenza di contratto con un'altra club toscano, la Carrarese, tra poco più di un anno. L'Arezzo ha già avviato i contatti tra società e la trattativa è entrata nel vivo. L'ex difensore della Fiorentina si prepara a vestire un'altra maglia di una squadra italiana.

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