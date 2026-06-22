Pedullà: “L’Arezzo su un ex viola per la difesa. Trattativa nel vivo”

Dopo il ritorno in Serie B dopo tanti anni, l'Arezzo sta già lavorando sodo per fare una grande stagione il prossimo anno. Come riportato da Alfredo Pedullà, la squadra toscana è vicina a battere il primo colpo in difesa con l'ex viola Julian Illanes, difensore centrale argentino classe 1997. Il calciatore è in scadenza di contratto con un'altra club toscano, la Carrarese, tra poco più di un anno. L'Arezzo ha già avviato i contatti tra società e la trattativa è entrata nel vivo. L'ex difensore della Fiorentina si prepara a vestire un'altra maglia di una squadra italiana.