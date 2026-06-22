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La Roma vuole un risarcimento per Edoardo Bove: pronti 15mln per Gasperini?

Bove
L'operazione potrebbe garantire alla Roma un risarcimento molto consistente, stimato intorno ai 15 milioni di euro
Redazione VN

La Roma sta lavorando a una questione economica legata a Edoardo Bove, il centrocampista che dopo il malore accusato durante la sua esperienza alla Fiorentina non può più scendere in campo in Serie A. Il dossier è particolarmente rilevante anche in vista della chiusura del bilancio fissata al 30 giugno.

Bove

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Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso avrebbe avviato una trattativa con Generali Assicurazioni per ottenere un indennizzo previsto da una polizza che coprirebbe situazioni legate a gravi problemi di salute dei calciatori.

Risarcimento

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L'operazione potrebbe garantire alla Roma un risarcimento molto consistente, stimato intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, però, non si tratta di una somma già acquisita: il confronto con la compagnia assicurativa è ancora aperto e l'esito della trattativa resta da definire.

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