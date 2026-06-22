La Roma sta lavorando a una questione economica legata a Edoardo Bove, il centrocampista che dopo il malore accusato durante la sua esperienza alla Fiorentina non può più scendere in campo in Serie A. Il dossier è particolarmente rilevante anche in vista della chiusura del bilancio fissata al 30 giugno.
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La Roma vuole un risarcimento per Edoardo Bove: pronti 15mln per Gasperini?
L'operazione potrebbe garantire alla Roma un risarcimento molto consistente, stimato intorno ai 15 milioni di euro
Bove—
Secondo quanto riportato da Il Tempo, il club giallorosso avrebbe avviato una trattativa con Generali Assicurazioni per ottenere un indennizzo previsto da una polizza che coprirebbe situazioni legate a gravi problemi di salute dei calciatori.
Risarcimento—
L'operazione potrebbe garantire alla Roma un risarcimento molto consistente, stimato intorno ai 15 milioni di euro. Al momento, però, non si tratta di una somma già acquisita: il confronto con la compagnia assicurativa è ancora aperto e l'esito della trattativa resta da definire.
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