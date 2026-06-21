Montella: dopo il flop-Mondiale, l’ex viola può rimanere in Turchia

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è stato eliminato a sorpresa ai gironi con la sua Turchia al Mondiale. L'aeroplanino, infatti, ha subito la seconda sconfitta ad opera del Paraguay, e adesso sembra probabile il suo addio alla nazionale turca. Se così fosse, tra le possibili destinazioni di Montella c'è il Fenerbahce, a caccia di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Domenico Tedesco (ora al Bologna) ad aprile scorso e la promozione di Zeki Murat Göle ad interim per finire la stagione. Lo riporta Calciomercato.com.