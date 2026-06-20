La travagliata storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe non essere ancora giunta al termine. Il contratto dell'attaccante scade il 30 giugno, e l'intenzione del serbo sembra quella di lasciare Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero facendo dei felbili tentativi per trattenerlo, ma le probabilità che rimanga sono basse. La Juventus vorrebbe mettere sul piatto un anno di contratto, per tentare di valorizzare un'ultima volta l'ex Fiorentina.
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Vlahovic-Juventus, non è ancora finita. Anche Italiano guarda interessato
La Juventus potrebbe tentare di trattenere Vlahovic, ma il Besiktas di Italiano ci prova
Dall'altro lato ci sono i club interessati, come il Besiktas di Vincenzo Italiano. I due a Firenze hanno condiviso 6 mesi intensi, i migliori della carriera di Vlahovic. Inoltre il club turco potrebbe recapitare un'offerta importante al ragazzo.
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