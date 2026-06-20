Vlahovic-Juventus, non è ancora finita. Anche Italiano guarda interessato

La travagliata storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic potrebbe non essere ancora giunta al termine. Il contratto dell'attaccante scade il 30 giugno, e l'intenzione del serbo sembra quella di lasciare Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, i bianconeri starebbero facendo dei felbili tentativi per trattenerlo, ma le probabilità che rimanga sono basse. La Juventus vorrebbe mettere sul piatto un anno di contratto, per tentare di valorizzare un'ultima volta l'ex Fiorentina.