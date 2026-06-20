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Zaniolo: ancora niente rinnovo ad Udine, e la Lazio studia il colpo ad effetto

Zaniolo
Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora da decifrare, nonostante il riscatto dell'Udinese
Redazione VN

Il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe essere meno scontato del previsto. L'ex attaccante della Fiorentina ha disputato una buona stagione ad Udine, trovando continuità sul campo dopo anni travagliati. I friulani lo hanno riscattato dal Galatasaray, ma ancora non c'è l'accordo per il rinnovo di Zaniolo. Rinnovo che potrebbe determinare la permanenza del giocatore, come scrive la Gazzetta dello Sport. In caso di mancato accordo la soluzione sarebbe quella di una cessione.

Proprio su questo tema di muove la Lazio, ex rivale di Zaniolo ai tempi della Roma. Lotito però prima deve liberare spazio, vista la precaria situazione finanziaria dei biancocelesti.

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