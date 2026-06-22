Dopo le due sconfitte contro Australia e Paraguay, la Turchia è ufficialmente eliminata dalla fase a gironi del Mondiale. Per questo nelle ultime ore stava circolando l'ipotesi di un esonero per il ct Vincenzo Montella, che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni di assenza.
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Turchia, Montella confermato in panchina: “Non siamo un club, non cambiamo”
Il presidente della federcalcio turca Haciosmanoglu, ha confermato la fiducia della Turchia in Vincenzo Montella
Nonostante l'eliminazione, invece, la Turchia ha ribadito la fiducia nell'allenatore ex Fiorentina. Il presidente della federcalcio turca Haciosmanoglu ha dichiarato:
Questo non è un club. Sosteniamo il nostro ct e non lo cambiamo. Non è una squadra di club, che falliscono per mancanza di continuità. Negli ultimi due giorni si è parlato di potenziali allenatori. Ma noi non cambieremo, non sostituiremo coloro con cui abbiamo lavorato finora con chiunque troveremo lungo il cammino.
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