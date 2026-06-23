Diamanti, che salto: per l’ex viola spunta una panchina di Serie B

Alino Diamanti ha voglia di mettersi in gioco nel calcio italiano. L'ex trequartista, con un passato (doppio) anche nella Fiorentina, ha iniziato da qualche anno la carriera di allenatore in Australia. In particolare Diamanti ha allenato per due stagioni la seconda squadra del Melbourne City , club che fa parte del City Football Group. Adesso, dopo aver conseguito il patentino a Coverciano, Diamanti sta cercando una panchina in Italia. E il suo nome è stato fatto anche per la Fiorentina Primavera , anche se in questo momento viola i dirigenti sembrano orientati su Buzzegoli .

Per Diamanti però spunta un'ipotesi ancor più prestigiosa: secondo le ultime indiscrezioni, il Cesena starebbe pensando di affidargli la panchina della prima squadra, che milita in Serie B. Il club romagnolo non sarebbe nuovo a scelte sorprendenti, dopo che nel marzo scorso è stato ingaggiato Ashley Cole per sostituire l'esonerato Mignani. L'inglese ha deluso e adesso il Cesena sta cercando un nuovo allenatore, e chissà che la candidatura di Diamanti non sia quella giusta.