Calciomercato.it scrive: “Gattuso vuole Fabbian alla Lazio”

La Lazio punta la coppia viola

Il club biancoceleste cerca innesti a centrocampo e in attacco ed ha individuato i profili adatti a Firenze. Il primo nome sulla lista dei capitolini è Roberto Piccoli. L'attaccante ha le valigie pronte e la sua partenza è considerata probabile, con la Fiorentina che valuta la formula del prestito per permettergli di giocare con continuità e rivalutare il valore del cartellino. Il secondo obiettivo della Lazio è Giovanni Fabbian. La trattativa per il centrocampista si preannuncia complessa.