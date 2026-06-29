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Calciomercato.it scrive: “Gattuso vuole Fabbian alla Lazio”

Calciomercato.it scrive: “Gattuso vuole Fabbian alla Lazio” - immagine 1
Secondo quanto scrive il portale specializzato in calciomercato, la Lazio di Gattuso avrebbe individuato Piccoli e Fabbian come obiettivi
Redazione VN

Gennaro Gattuso ha avviato i colloqui con la dirigenza della Fiorentina per pianificare i rinforzi urgenti. Secondo quanto scrive Calciomercato.it, la Lazio ha deciso di muoversi con decisione su due calciatori di proprietà del club toscano.

La Lazio punta la coppia viola

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Il club biancoceleste cerca innesti a centrocampo e in attacco ed ha individuato i profili adatti a Firenze. Il primo nome sulla lista dei capitolini è Roberto Piccoli. L'attaccante ha le valigie pronte e la sua partenza è considerata probabile, con la Fiorentina che valuta la formula del prestito per permettergli di giocare con continuità e rivalutare il valore del cartellino. Il secondo obiettivo della Lazio è Giovanni Fabbian. La trattativa per il centrocampista si preannuncia complessa.

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