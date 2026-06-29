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Dodò all’Inter? Biasin: “Non di primissimo piano, ma sono in corso valutazioni”

Dodò all’Inter? Biasin: “Non di primissimo piano, ma sono in corso valutazioni” - immagine 1
Il mercato dell'Inter è ora incentrato sulla ricerca del nome post Dumfries: Dodò è una possibilità reale? Ne parla Fabrizio Biasin
Matteo Torniai Redattore 

Il mercato della Fiorentina continua a muoversi su più tavoli e, tra le priorità della dirigenza guidata da Fabio Paratici, resta anche la questione legata alla corsia destra. Dodò va o resta? A fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sulle strategie economiche dell'Inter dopo il mancato arrivo di Palestra.

"Secondo me hanno in mano un certo budget, X milioni. Perso Palestra, che sarebbe costato tanto, ora devono decidere se insistere su un esterno importante, spendendo una cifra elevata e avendo quindi meno risorse per gli altri ruoli, oppure se fare scelte diverse e investire maggiormente in altre zone del campo, trovando sulla fascia destra una soluzione meno di primissimo piano rispetto a Dodò. Io non so dove stiano andando, ma un ragionamento su un paio di esterni lo stanno già facendo".

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