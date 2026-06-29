Il mercato della Fiorentina continua a muoversi su più tavoli e, tra le priorità della dirigenza guidata da Fabio Paratici, resta anche la questione legata alla corsia destra. Dodò va o resta? A fare il punto è stato il giornalista Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sulle strategie economiche dell'Inter dopo il mancato arrivo di Palestra.
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VIOLA NEWS calciomercato Dodò all’Inter? Biasin: “Non di primissimo piano, ma sono in corso valutazioni”
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Dodò all’Inter? Biasin: “Non di primissimo piano, ma sono in corso valutazioni”
Il mercato dell'Inter è ora incentrato sulla ricerca del nome post Dumfries: Dodò è una possibilità reale? Ne parla Fabrizio Biasin
"Secondo me hanno in mano un certo budget, X milioni. Perso Palestra, che sarebbe costato tanto, ora devono decidere se insistere su un esterno importante, spendendo una cifra elevata e avendo quindi meno risorse per gli altri ruoli, oppure se fare scelte diverse e investire maggiormente in altre zone del campo, trovando sulla fascia destra una soluzione meno di primissimo piano rispetto a Dodò. Io non so dove stiano andando, ma un ragionamento su un paio di esterni lo stanno già facendo".
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