Dodò all’Inter? Biasin: “Non di primissimo piano, ma sono in corso valutazioni”

"Secondo me hanno in mano un certo budget, X milioni. Perso Palestra, che sarebbe costato tanto, ora devono decidere se insistere su un esterno importante, spendendo una cifra elevata e avendo quindi meno risorse per gli altri ruoli, oppure se fare scelte diverse e investire maggiormente in altre zone del campo, trovando sulla fascia destra una soluzione meno di primissimo piano rispetto a Dodò. Io non so dove stiano andando, ma un ragionamento su un paio di esterni lo stanno già facendo".