Zhegrova, parla Pedullà: “Ha mercato. Ecco la posizione della Juventus”

Alfredo Pedullà parla del futuro di Edon Zhegrova alla Juventus: è un nome possibile per l'attacco della Fiorentina?

Matteo Torniai Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 16:26)

Il nome di Edon Zhegrova continua a circolare con insistenza nel panorama del calciomercato, anche in ottica italiana. Nelle ultime ore, infatti, l’esterno offensivo è stato accostato alla Fiorentina, in un contesto di riflessioni più ampie legate alle strategie della Juventus e al futuro di diversi profili offensivi. A fare il punto della situazione è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che ha evidenziato come il caso Zhegrova sia tutt’altro che chiuso e come il suo destino dipenda da una serie di incastri ancora tutti da definire.

Secondo Pedullà, il giocatore avrebbe attirato l’attenzione di diversi club europei, con segnali arrivati soprattutto dalla Francia e qualche sondaggio anche da altri campionati. In Italia, invece, l’interesse resta più timido, ma comunque presente.

"C’è qualche timido interesse dall’Italia e qualche sondaggio da altri campionati".

Il suo arrivo in Serie A, nella scorsa stagione, era stato accompagnato da aspettative importanti, legate a un talento offensivo considerato tra i più interessanti del panorama europeo. Tuttavia, restano ancora alcuni dubbi, soprattutto sul piano fisico, che ne hanno condizionato la continuità. L’operazione, nel complesso, ha raggiunto una valutazione di circa 14-14,5 milioni di euro di base fissa, a cui si sono aggiunti bonus e commissioni che hanno portato il valore complessivo fino a circa 18 milioni, non tutti ancora maturati.

"Lui vorrebbe restare, ma qui entra in gioco la volontà della Juventus. Ci sono cifre importanti in gioco. Prima di parlare nuovi innesti offensivi la Juventus deve chiarire la situazione delle uscite. Zhegrova è uno dei possibili indiziati. E' al bivio».