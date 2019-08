Fiorentina: -8 al campionato. Cosa manca per essere competitiva

Domani nel tardo pomeriggio parte la stagione ufficiale della Fiorentina con la gara di Coppa Italia contro il rinnovato Monza della coppia Berlusconi-Galliani. Pur non sottovalutando nessuno è molto probabile che l’impegno non sia dei più complicati come invece lo saranno i prossimi due appuntamenti quando al Franchi arriveranno Napoli e Juventus. Vediamo dunque di fare il punto reparto per reparto su cosa manca ancora alla Fiorentina per essere maggiormente competitiva.

PORTIERI – Dopo i tentennamenti di luglio Dragowski ha ritrovato serenità e soprattutto un contratto più remunerativo e si appresta a iniziare il suo primo campionato da titolare con la maglia della Fiorentina. Alle sue spalle Terracciano dà sicurezza in caso di bisogno, ma non mette pressione al polacco. COSA MANCA: NIENTE

DIFESA – Sistemata con Lirola, e Venuti alle spalle, la fascia destra restano molti interrogativi a sinistra con Biraghi sempre al centro di proposte da Inter e Atalanta e al momento il solo Terzic sembra certo di restare a Firenze. Al centro la coppia titolare dovrebbe essere formata da Pezzella e Milenkovic con alle spalle Ranieri (prima alternativa), Ceccherini e Rasmussen. Il livornese non piace molto a Montella mentre Rasmussen è reduce da un campionato non eccelso a Empoli. Diciamo che al momento è stabile tre quarti della linea difensiva anche se al centro serve un innesto di buon livello per lasciar partire Ceccherini, mentre a sinistra tutto dipende da Biraghi. COSA MANCA: un centrale di buona qualità e un esterno sinistro titolare se parte Biraghi

CENTROCAMPO – Il reparto più disastrato della passata stagione è stato disintegrato: via Gerson, Veretout, Edimilson e Norgaard è rimasto il solo Benassi. Al momento sono arrivati Badelj e Pulgar ottimi giocatori soprattutto per giocare davanti alla difesa. Il cileno si può adattare a giocare mezzala destra ma perde sicuramente qualcosa. I due acquisti effettuati portano a pensare ad un possibile modulo con il centrocampo a due che però al momento avrebbe solo i due interpreti principali e Cristoforo, destinato a partire, come riserva. Benassi potrebbe giocare trequartista mentre Castrovilli potrebbe tranquillamente giocare mezzala, ma vista la giovane età difficilmente Montella gli affiderà la poltrona da titolare, almeno da subito. Discorso diverso per Zurkowski arrivato in ritardo per gli impegni con la nazionale polacca, deve adattarsi al calcio italiano e cercare un ruolo ben preciso che potrebbe essere quello di mezzala sinistra oppure di esterno sinistro nel 4-2-3-1. Infine Dabo è destinato a lasciare Firenze. COSA MANCA: sicuramente un altro centrale di affidamento se Montella dovesse optare per il 4-2-3-1 e un altro giocatore già rodato in grado di giocare mezzala o trequartista centrale oppure ben 2 mezzali per un eventuale 4-3-3. Insomma Pradè deve lavorare molto.

ATTACCO – E’ arrivato solo Boateng che attaccante puro non è e potrebbe giocare trequartista nel 4-2-3-1 di cui sopra oppure ‘falso nueve‘ come a Sassuolo. Al centro dell’attacco in pole position al momento c’è Vlahovic con Simeone destinato a cambiare casacca. Sulle fasce Chiesa resterà anche perché sono state spese parole importanti da parte della proprietà mentre solo silenzio assoluto da parte del giocatore e di babbo Enrico. Insieme a lui ci sono Sottil e Montiel visto che Eysseric lascerà Firenze. Troppo poco decisamente. COSA SERVE: dipende molto dalle ambizioni della società, come del resto gli altri reparti. Per una stagione di grande rilancio servono due titolari forti, uno al centro e uno sulla fascia lasciando i tre giovani Vlahovic, Sottil e Montiel al ruolo di immediati rincalzi dando Simeone in partenza. In caso di obiettivo ridimensionato Vlahovic può partire come titolare con Boateng a fargli da sparring partner, ma in ogni caso serve un esterno di grande spessore.

Ricapitolando alla Fiorentina mancano i titolari dei seguenti ruoli: esterno sinistro (se parte Biraghi), mezzala, centravanti e esterno offensivo. Inoltre un’aggiunta al centro della difesa (se parte Ceccherini), un’altro giocatore a centrocampo e un altro esterno offensivo mandando a maturare Montiel.

Che ne dite?