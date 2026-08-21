Il Getafe piomba su Giovanni Fabbian, calciatore arrivato a Firenze lo scorso gennaio e riscattato a giugno per motivi di contratto, ma che non ha mai convinto del tutto la dirigenza viola, tanto che, ad oggi, risulta essere il centrocampista in rosa più cedibile. Ed infatti per lui prima si era parlato di diverse soluzioni, Sassuolo in primis, poi di un clamoroso ritorno al Bologna, infine stasera ecco la possibilità estera.

Già, perché secondo gianlucadimarzio.com, adesso ci sarebbe il Getafe, squadra di Madrid che farà la Conference League, a volere Fabbian. Resta da capire con quale formula e cifre, visto che non dobbiamo dimenticare che appena due mesi fa il cartellino del classe 2003 era costato alla Fiorentina circa 15 milioni.