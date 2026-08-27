Il Mondiale americano ha confermato come Franck Kessiè sia un giocatore ancora di alto livello. L'ex Milan è pronto a tornare in Italia, dopo che anche la Fiorentina ci aveva provato nelle scorse campagne acquisti. Secondo Tuttomercatoweb.com, la fumata bianca con la Juventus è sempre più vicina.

Kessiè è svincolato, dopo l'esperienza saudita. L'intesa con i bianconeri si basa su un biennale da 4.5 milioni a stagione, con un'opzione per il terzo anno. Le parti si sono avvicinate nella giornata di oggi.