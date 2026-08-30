Resta interessato anche il Genoa, ma il club rossoblù deve prima cedere Morten Frendrup
VIDEO VN - Cambiare non significa distruggere, ma qui è già tutto a pezzi
Il futuro di Rolando Mandragora potrebbe essere nuovamente in granata. Il centrocampista della Fiorentina è infatti sempre più vicino al Torino, che nelle ultime ore ha guadagnato terreno nella corsa al giocatore.
Resta interessato anche il Genoa, ma il club rossoblù deve prima cedere Morten Frendrup. La trattativa con l’Olympiacos, però, non è ancora arrivata alla fumata bianca: una situazione che favorisce il Torino. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
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