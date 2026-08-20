Fabregas spinge per avere in squadra il centravanti viola e della Nazionale italiana
VIDEO - Grosso su Kean: "Molto, molto forte. Da lui mi aspetto tanto"
Venerdì 21 agosto, potrebbe essere la giornata decisiva per l'eventuale trasferimento di Moise Kean al Como di Cesc Fabregas, il tecnico spagnolo che vuole a tutti i costi il centravanti ex Juve e PSG. Secondo gianlucadimarzio.com, infatti, la seconda offerta ufficiale del club lariano, dopo quella dei 30 milioni rifiutati due giorni fa, è slittata all'ultimo giorno in cui la Fiorentina ha dato disponibilità a trattare un'eventuale cessione del suo bomber.
La società gigliata non vuol portare la questione troppo per le lunghe ed informalmente è stata molto chiara con lo stesso Como: o arrivano 40 milioni oppure non se ne fa di nulla. Ecco che allora i biancoblù ci stanno pensando, spinti comunque dalla volontà del loro tecnico di affondare il colpo. In caso di addio di Kean, Paratici e Goretti dovranno portare a Firenze un altro attaccante centrale da affiancare a Mateo Pellegrino: il nome in pole position in questo momento è, ricordiamo, quello di Andrea Pinamonti.
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