Dall’Inghilterra: Patrick Cutrone già “bocciato” dalla Fiorentina?

Le riflessioni della Fiorentina sul mercato e sull’attacco del futuro hanno avuto un’eco anche in Inghilterra. In particolare i rumors su Belotti e l’eventuale “sacrificio” di Cutrone. Questione che oggi trova spazio anche sull’edizione online del Daily Mail che si sofferma sul classe ’98. “L’attaccante del Wolves affronta un futuro incerto pochi mesi dopo essersi unito alla Fiorentina in prestito di 18 mesi. La squadra della Serie A vuole rimpiazzarlo dopo un solo gol in nove partite” si legge. Cutrone era arrivato la scorsa estate al Wolverhampton dal Milan con grandi aspettative e fa rumore che dopo la breve esperienza in Premier League, sia già messo in discussione anche in viola. Il passaggio alla Fiorentina è avvenuto in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni.