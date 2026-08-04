Il giocatore è seguito anche da un'altra squadra italiana e in Inghilterra
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Nuovo arrivo in difesa per la Fiorentina? Attenzione a quanto si scrive in Francia. Secondo il portale Footmercato, la società viola è interessata a Antoine Mendy, difensore del Nizza.
Fiorentina e Udinese si sono già informate per valutare la fattibilità di un trasferimento. Ma l'interesse più pressante potrebbe arrivare dall'Inghilterra, dove il Crystal Palace sta seguendo la situazione con grande attenzione. Questa situazione sta giocando a favore del Nizza, pronto ad avviare le trattative con un'offerta di 15 milioni di euro.
Il profiloClasse 2004, Mendy è cresciuto nel settore giovanile del Nizza, affermandosi progressivamente come un jolly difensivo utilizzabile sia al centro della difesa sia sulla corsia di destra. Possiede la doppia cittadinanza (francese e senegalese) e ha scelto di rappresentare la nazionale maggiore del Senegal.
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