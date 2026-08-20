Everton Soares, esterno alto classe 1996 del Flamengo, non rinnoverà il contratto con i rossoneri.

Come riporta il collega Venê Casagrande, Cebolinha (cipollina), come viene soprannominato a causa della statura non imponente e della forma tondeggiante della testa ha tre proposte per firmare un pre-contratto: Krasnodar, Colorado Rapids, dalla MLS statunitense, e Fiorentina.

L'attaccante è stato molto vicino a firmare con il club russo, ma non ha finalizzato perché Colorado e Fiorentina sono arrivate con buone offerte. Cebolinha ha un contratto con il Flamengo fino a dicembre e non rinnoverà. Dopo aver firmato il pre-contratto, i rappresentanti del giocatore negozieranno un'uscita immediata. Per l'estero, il Fla è aperto a negoziare un'uscita immediata.

Ricordiamo che in Sudamerica i contratti scadono a dicembre, cioè alla fine delle stagioni sportive che ricalcano l'anno solare. Il problema è che Soares è extracomunitario, quindi per arrivare alla Fiorentina dovrebbe fare una stagione o sei mesi "ponte" altrove, in base a quando lascerà il Flamengo.

Il profilo

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Si tratta di un brevilineo abile nel dribbling, destro di piede che gioca a sinistra, paragonato a Bernard nella sua crescita tra Fortaleza e Gremio, campione della Copa America 2019 con la Nazionale brasiliana. Per lui non sarebbe la prima esperienza europea: dal 2020 al 2022 ha giocato al Benfica, che lo aveva prelevato dal Gremio. Al Flamengo, dopo il suo ritorno in Brasile, ha vinto la il campionato e partecipato al Mondiale per Club con l'allenatore Filipe Luis.