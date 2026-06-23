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Comuzzo, non c’è fretta. Repubblica: “Possibili novità a fine mercato”

Comuzzo, non c’è fretta. Repubblica: “Possibili novità a fine mercato” - immagine 1
La Fiorentina non ha fretta: Pietro Comuzzo è un patrimonio ma deve crescere al meglio. Andrà in ritiro, poi si vedrà.
Redazione VN

Tra le situazioni in bilico nel mercato estivo c'è anche quella di Pietro Comuzzo. Anche per lui è stata una stagione travagliata quella appena passata, se non altro con un sorriso finale della promozione in Nazionale maggiore con Baldini. Per lui infortuni, errori, un rendimento complessivo non proprio al top. Secondo Repubblica, la posizione della Fiorentina è piuttosto chiara sul difensore: Comuzzo è un patrimonio, ma deve salire in tutti i sensi. Per questo, si legge, non si esclude un possibile prestito per giocare con continuità e valutarne l'ascesa in un altro contesto.

Nessuna fretta

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A differenza di altre situazioni, con Comuzzo la Fiorentina non ha alcuna fretta. Andrà in ritiro per giocarsi la riconferma, altrimenti si potrà parlare di cessione ma soltanto nell'ultima fase del mercato.

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