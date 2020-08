Chiesa non accetta l’offerta di prolungamento: il suo futuro si deciderà a fine mercato

La permanenza di Vlahovic a Firenze avrà riflessi importanti sul resto dell’attacco viola. Il tecnico vuole infatti “almeno” cinque elementi. Tre sono già decisi. Si tratta di Kouame, Ribery e Vlahovic. Di sicuro arriverà poi una prima punta di esperienza. Un centravanti da 15 gol garantiti e il nome di Piatek (SCHEDA) era e resta il primo della lista. C’è un’ultima casella da completare. E qui diventa determinante il futuro di Federico Chiesa. Per ora – scrive La Gazzetta dello Sport – offerte non ce ne sono e il giocatore non intende accettare l’offerta di Commisso di allungare di almeno un anno il contratto inserendo una clausola rescissoria valutabile intorno ai 70-80 milioni. La Fiorentina si è arresa all’idea che il futuro del classe 1997 si deciderà a fine mercato, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

