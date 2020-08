L’assalto del Lipsia è stato serio. Proprio come il corteggiamento del Verona. Ma, alla fine, Rocco Commisso e i suoi collaboratori hanno deciso di cambiare rotta: Dusan Vlahovic resta con Iachini. Quindi, niente anno in prestito. Il serbo completerà il suo percorso di maturazione in maglia viola e presto dovrebbe allungare di un altro anno il suo contratto che lo lega alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

