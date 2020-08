Versioni discordanti su Dusan Vlahovic. Se La Gazzetta dello Sport scrive che resterà alla Fiorentina, La Nazione afferma il contrario: sarebbe vicina, infatti, la cessione del serbo al Verona. L’Hellas ha formalizzato la richiesta per il prestito: una stagione con eventuale opzione sulla seconda e sempre in prestito. Si aspetta solo l’ok di Iachini. Tutto questo mentre il Parma rimane spettatore interessatissimo e pronto a inserirsi su Vlahovic. Anche in corsa. L’ultima parola, insomma, potrebbe toccare proprio al giocatore chiamato a scegliere fra le due soluzioni. Con il Verona, come detto, in vantaggio. Verona, fra l’altro, pronto a chiudere anche il prestito di Benassi.

