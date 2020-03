Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Niccolò Ceccarini cita anche Gaetano Castrovilli in relazione al nuovo centrocampo del Napoli:

A centrocampo molto ruota intorno al futuro di Allan per il quale l’Everton continua a insistere. Per Ancelotti sarebbe un rinforzo ideale. Qui il Napoli sta facendo le sue valutazioni. Il sogno è Castrovilli ma la Fiorentina ha già detto no a tutte le pretendenti.