Siamo giunti all'ultimo giorno della sessione di mercato estiva 2026: dopo 12 acquisti e un numero ancora maggiore di cessioni, i viola si stanno muovendo ancora alla ricerca degli ultimi colpi, in entrata e in uscita. In questo articolo seguiamo tutte le operazioni viola in maniera sintetica, con link alle notizie più importanti e attenzione anche alle notizie migliori di carattere generale. C'è tempo fino alle ore 20!

08.15 - Proseguono i contatti col Torino per Mandragora: questa cessione sbloccherebbe l'arrivo di un altro centrocampista, nella fattispecie Torreira o Thorstvedt.

8.00 - Fiorentina e Lazio nella notte hanno messo sul tavolo uno scambio tra Cancellieri e Gudmundsson: sarà addio per l'islandese?