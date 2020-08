Bomber vero o solo un fuoco di paglia?

Per vincere le partite serve segnare. Per segnare serve un… killer d’area di rigore. Elementare. La Fiorentina ha bisogno come il pane di un centravanti capace di garantire almeno 15 gol. La soluzione potrebbe arrivare da Berlino, dove gioca Chris Piatek. Daniele Pradè sarebbe già in trattativa con l’Hertha. Vedremo.

Nel frattempo ci sorgono spontanee un paio di domande: è lui il profilo giusto per l’attacco della prossima stagione? Il polacco è davvero un bomber o è stato solo un fuoco di paglia? Normale avere dubbi considerando il rendimento degli ultimi due anni. Il dibattito è aperto.

Nella stagione 2018-19, al Genoa prima e al Milan poi, è stato un cecchino infallibile. 13 gol in 19 partite disputate in campionato con la maglia del Grifone. Con la casacca rossonera, sempre in Serie A, ha sparato 9 volte in 18 gare. Pum, pum, pum! Una sentenza. E non dimentichiamoci della Coppa Italia. Sei marcature con la squadra ligure (4 contro il Lecce, 2 contro la Virtus Entella), due col Diavolo (la doppietta al Napoli).

Il tocco magico, però, è finito all’inizio della stagione appena conclusasi. 4 gol in 18 partite: 3 su rigore (contro Verona, Torino e Bologna), solo uno su azione, contro il Lecce, al debutto di Pioli in rossonero. La situazione è peggiorata con l’arrivo di Ibrahimovic. Lo svedese lo ha relegato in panchina. Contro Cagliari, Udinese e Brescia, gli ultimi tre match prima della cessione in Germania, Piatek non è sceso in campo nemmeno un minuto. Numeri negativi anche con l’Hertha Berlino: 4 reti in Bundesliga, una in coppa nazionale.

Qual è il vero Piatek? Possibile che si sia dimenticato come si fa a stoppare la palla, a fare i movimenti da attaccante e, soprattutto, a segnare?