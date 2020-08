Attacco, gerarchie capovolte: Kouamé titolare. Gazzella e pistolero di nuovo insieme?

Le gerarchie in attacco sono destinate a cambiare la prossima stagione. Come scrive La Nazione, Kouamé, per Iachini, viene prima di Cutrone e Vlahovic. Con l’ex Genoa pronto a prendersi la maglia da titolare e con un nuovo bomber in arrivo dal mercato, non solo uno fra Cutrone e Vlahovic rischia di dover fare la valigia, ma anche chi fra i due rimarrà a Firenze, dovrà dibattersi per non affrontare la stagione nel ruolo di riserva. E non è da escludere che la gazzella, il soprannome di Kouamé, torni a giocare con Piatek come nel Genoa. La Fiorentina sta trattando il pistolero con l’Hertha Berlino.