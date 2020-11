Domenica ritroverà la Fiorentina da avversario (ma non è la prima volta), intanto in Germania vengono svelati i dettagli dell’accordo tra Eintracht e Milan. Secondo quanto riporta la Bild, la Fiorentina ha incassato circa 2,5 milioni di euro dal trasferimento in rossonero a titolo definitivo di Ante Rebic. La società viola – lo ricordiamo – deteneva una percentuale del 50% sulla cessione (plusvalenza) dell’attaccante croato. Come è stato possibile? Abbassando le cifre dello scambio con André Silva: il portoghese è stato pagato 3 milioni dall’Eintracht, mentre i rossoneri hanno versato 5 milioni per Rebic.