Dal Brasile: Pedro, no viola alla rateizzazione. Il Flamengo si mobilita per il riscatto

Globo Esporte fa il punto sul futuro di Pedro, attaccante di proprietà della Fiorentina autore di un grande 2020 con la maglia del Flamengo. Il centravanti carioca, indisponibile nelle ultime gare causa infortunio muscolare, è pronto al rientro, ma nel frattempo si attendono anche novità extra campo. L’intenzione della società rubinegra – si legge – sarebbe quella di esercitare il diritto di riscatto a proprio favore versando nelle casse viola i 14 milioni di euro necessari per attivare l’opzione.

Il Flamengo ha tentato di convincere la Fiorentina a rimodellare il piano di rateizzazione, riducendo i versamenti previsti per il 2021, ma la risposta della Fiorentina è stata negativa. In questo scenario, il Fla si mobilita per riscattare i cartellino del giocatore, con il quale ha un pre-contratto di cinque anni.