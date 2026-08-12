Il Paris Saint-Germain si conferma sul trono d'Europa aggiudicandosi la Supercoppa UEFA. A Salisburgo, i campioni d'Europa in carica guidati da Luis Enrique hanno battuto 2-1 l'Aston Villa di Unai Emery, conquistando il trofeo per la seconda stagione consecutiva.

I parigini hanno sbloccato la gara al 20' con una conclusione sotto la traversa di Kvaratskhelia. L'Aston Villa ha risposto nel finale di primo tempo trovando il pari al 45' grazie al giovane classe 2009 Madjo. Nella ripresa l'ingresso di Dembélé ha cambiato il ritmo del match: al 61' un suo assist filtrante ha servito Doué, che ha trafitto Marco Bizot firmando il gol partita.