Una vecchia conoscenza delle trattative di mercato della Fiorentina cambia nuovamente maglia. Orel Mangala è ufficialmente un nuovo calciatore del Getafe: il centrocampista belga, 28 anni, si trasferisce in Spagna dal Lione a titolo temporaneo attraverso la formula del prestito secco. Per agevolare l'operazione, il club francese si farà inoltre carico di poco più della metà dell'ingaggio del calciatore.

L'intreccio con la Fiorentina e il calvario dell'infortunio

Il profilo del classe '98 evoca ricordi ben precisi in casa viola. Mangala era stato infatti ad un passo dall'indossare la maglia della Fiorentina nella finestra estiva del 2024: una trattativa decollata e vicina alla fumata bianca grazie anche alla totale disponibilità del giocatore a trasferirsi a Firenze. Alla fine, però, l'operazione non si concretizzò e il belga si accasò all'Everton, sempre a titolo temporaneo.

La parentesi in Premier League è stata purtroppo segnata dalla sfortuna: nella prima parte del 2025, un gravissimo infortunio al ginocchio con la rottura del legamento crociato lo ha costretto a un lungo stop forzato. Un calvario terminato soltanto a fine novembre con il rientro in campo per pochissimi minuti, prima di un ulteriore stop di natura muscolare e del definitivo rientro a fine dicembre, collezionando solo brevi spezzoni di partita. Ora, con il passaggio al Getafe, per Mangala si aprono le porte di una nuova sfida in Liga per ritrovare continuità e smalto fisico.