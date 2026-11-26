La quinta giornata della fase campionato di Europa League tra i turchi del Beşiktaş e gli israeliani dell'Hapoel Be'er Sheva si è trasformata in una serata ad altissima tensione, segnata da pesanti disordini sugli spalti prima ancora che dal verdetto del campo. Sul terreno neutro della Batumi Arena, in Georgia — scelta dalla UEFA proprio per motivi di ordine pubblico legati al delicato contesto geopolitico — la squadra allenata da Vincenzo Italiano si è imposta per 2-1 al termine di un incontro sospeso per circa quaranta minuti.

Il clima attorno all'incontro era apparso incandescente fin dalle battute iniziali, caratterizzate anche dall'assenza delle tradizionali strette di mano pre-partita. La situazione è definitivamente precipitata al 25' del primo tempo: in seguito all'esposizione di alcune bandiere palestinesi e di uno striscione da parte dei sostenitori bianconeri verso il settore ospite, è scattato l'intervento delle forze dell'ordine georgiane. Ne è scaturita una violenta colluttazione sugli spalti, con fitto lancio di seggiolini, cariche della polizia e l'uso di gas lacrimogeni.

L'arbitro Morten Krogh è stato costretto a interrompere il gioco e a mandare le squadre negli spogliatoi. Durante i momenti più concitati — in cui anche i giocatori in campo sono accorsi sotto i settori per cercare di placare gli animi — un tifoso del Beşiktaş è rimasto ferito ed è stato trasportato fuori dallo stadio in barella dai paramedici. Solo dopo circa quaranta minuti di stop e il ripristino delle condizioni di sicurezza, il direttore di gara ha autorizzato la ripresa del match, mentre la Federcalcio turca ha già annunciato l'intenzione di presentare un esposto formale alla UEFA per la gestione dell'ordine pubblico. Tra l'altro, tutti i club turchi attraverso i canali social hanno espresso solidarietà al Beşiktaş unendosi alla condanna della Federazione sul fronte della gestione dell'ordine pubblico.

Una volta tornata l'attenzione sul calcio giocato, il Beşiktaş ha vinto grazie alle reti di Olaitan e Kökçü (che nel primo tempo aveva sbagliato un rigore). Di East la rete israeliana. Con questo successo soffertissimo, il Beşiktaş sale a quota 10 punti nella classifica generale di Europa League, consolidando la propria posizione nella zona alta del tabellone.