Segui la diretta di Az-Juventus in Europa League
Prima di Firenze, la Juventus deve pensare all'Europa League. I bianconeri affrontano l'Az Alkmaar in una gara che si preannuncia ostica, vista anche l'emergenza infortuni. Spalletti deve fare di necessità virtù questa sera. Segui il match:
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