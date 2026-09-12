Prosegue il momento estremamente complicato per Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. Nel pomeriggio è arrivato un altro pareggio a reti inviolate contro l'Everton, un risultato che allunga la striscia negativa degli Spurs in questo avvio di Premier League: appena due punti raccolti nelle prime quattro giornate e, dato ancora più allarmante, zero reti messe a segno. Un rullino di marcia ben lontano dalle aspettative della vigilia, aperto con i passaggi a vuoto contro Brentford e Newcastle prima dei due pareggi senza gol maturati contro Nottingham Forest e Toffees.

Polveri bagnate in attacco e i dubbi sul gioco

Il vero nodo critico della formazione allenata dal tecnico italiano risiede nella fase offensiva. La squadra fatica enormemente a costruire manovre pericolose e a creare nitide occasioni da rete. Il bilancio in classifica rischiava peraltro di essere ancora più pesante se la tecnologia non fosse intervenuta nel match dello scorso weekend per annullare la marcatura di Williams. Un'involuzione tattica e di risultati che stona con il calcio brillante storicamente proposto dall'ex allenatore del Sassuolo.

Pressione sui costi e la grana spogliatoio con Richarlison

I numeri attuali impongono una svolta immediata, necessaria per giustificare le ingenti risorse economiche profuse dalla proprietà sul mercato estivo con l'obiettivo dichiarato di riportare il club ai vertici del calcio inglese. A complicare il quadro generale si aggiungono le frizioni interne al gruppo: all'interno dello spogliatoio si registra infatti la gestione delicata del caso Richarlison, rimasto ancora una volta fuori rosa e al centro di un vero e proprio giallo societario.